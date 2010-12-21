В катастрофе польского Ту-154 виновны и пилоты, и диспетчеры?

Самолет Президента Польши Леха Качинского, который потерпел катастрофу вблизи российского города Смоленска 10 апреля 2010 года, разбился из-за ошибки пилотов, но диспетчеры военного аэродрома могли предотвратить эту трагедию.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в книге бывшего журналиста, жителя Смоленска Сергея АМЕЛИНА, который провел собственное независимое расследование причин катастрофы.

Он предположил, что пилоты, после того как опустили самолет на высоту 100 метров, решили попытаться посадить его с помощью автопилота и руководствуясь данными радиовысотомера.

По одной из версий, которую С.АМЕЛИН называет очень правдоподобной, пилоты хотели снизить самолет на высоту 60-50 метров и лететь до тех пор, пока не увидят рефлекторов в начале взлетно-посадочной полосы, и потом посадить машину.

„Однако, к сожалению, пилоты воспользовались данными радиовысотомера, считая их точнее барометрических, но они находились не над равниной, а перед краем оврага”, - пишет С.АМЕЛИН.

Согласно представленной в книге схеме, на расстоянии от около 2 до 0,6 километров перед началом взлетно-посадочной полосы находится глубокий овраг, который местами имеет глубину 60 метров, в котором и оказался самолет.

„Над более близким радиомаяком самолет должен был пролететь на высоте 70 метров над уровнем полосы и 85 метров - над уровнем земли (радиомаяк находится в овраге - УНИАН), а в действительности пролетел над ним на высоте 12-13 метров”, - указывает С.АМЕЛИН.

Он отметил, что собственно там самолет срезал верхушку первой березы, которая находилась на высоте 1,1 км от начала взлетно-посадочной полосы. С.АМЕЛИН допускает, что пилоты пытались резко поднять самолет на высоту, но поздно поняли, что находятся очень низко. По его расчетам, экипажу не хватило 1-2 секунд, чтобы избежать столкновения с толстой березой, которая находилась в 850 метрах до начала полосы, и из-за которой Ту-154 потерял часть крыла, что привело к катастрофе.

С.АМЕЛИН также отметил, что пилоты нарушили ряд принятых в авиации процедур, в частности, попробовали посадить самолет в неподобающих условиях, которые определены для аэродрома в Смоленске: горизонтальная видимость - 1000 метров, вертикальная - 100 метров.

„Если бы пилоты во время посадки действовали правильно, самолет не должен был разбиться, даже если вообще не было диспетчера и его заместителя. Однако в этом случае диспетчеры имели шанс не допустить трагедии”, - считает С.АМЕЛИН.

Он отметил, что диспетчер приказал экипажу прекратить снижение самолета на посадку, когда машина находилась на высоте 50 метров, согласно данным высотомера, и только в 15 метрах выше уровня посадочной полосы. По данным С.АМЕЛИНА, это произошло через 12 секунд после того, как диспетчер подтвердил правильность курса на расстоянии 2,6 километров от начала полосы, когда самолет был на высоте чуть ниже 150 метров.

„Это выглядит очень странно. Такое опасное отклонение от курса должны были бы заметить намного раньше, и команда „горизонт” должна была бы прозвучать на 5-7 секунд раньше; Тогда высота полета составляла бы по меньшей мере 60 метров над уровнем полосы (100 метров от земли). При такой высоте был бы шанс безопасно отойти на „второй круг”, даже несмотря на уже сделанные ошибки”, - считает журналист.

Он отметил, что диспетчер перед командой „горизонт” должен был предупредить экипаж о том, что они сошли ниже правильного курса посадки.

„Такое впечатление, будто диспетчеры отвлеклись на несколько секунд от работы и проворонили момент, когда самолет номер 101 сошел ниже правильной дорожки”, - отметил С.АМЕЛИН.

Он отметил, что диспетчеры приказали поднять машину тогда, когда пилоты уже сами поняли, что летят слишком низко.

С.АМЕЛИН также предположил, что диспетчеры постоянно подтверждали пилотам правильность курса, тогда как в действительности самолет не придерживался его, а лишь один раз пересек правильную траекторию посадки.

Автор также обратил внимание на то, что работа диспетчеров аэродрома во время посадки польского Ту-154 является наименее исследованной, отметив, что корректность их работы легче всего проверить.

Как сообщал УНИАН, в октябре Межгосударственная авиационная комиссия передала Польше проект доклада о причинах Смоленской катастрофы, в результате которой 10 апреля 2010 года погибли 96 граждан Польши, в частности экс-Президент Лех Качинский, которые летели в Россию почтить память жертв Катынской трагедии.

По данным издания Gazeta Wyborcza, россияне в документе возложили основную вину за катастрофу на поляков, в первую очередь - на пилотов самолета Ту-154, которые решили посадить самолет в условиях сильного тумана.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно предоставленные диспетчером Смоленского военного аэродрома данные для экипажа самолета, из-за которых самолет очутился над самой землей на расстоянии около одного километра от взлетно-посадочной полосы.

По одной из версий, неправильные данные мог показать устаревший радар аэродрома, сертификацию которого проводила МАК.

Справка УНИАН. 42-летний С.АМЕЛИН стал известным в первые дни после Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года благодаря своим фотографиям деревьев, которые срезал Ту-154 и которые стали основой для анализа полета самолета перед самой катастрофой.

С.АМЕЛИН, который работал журналистом "Смоленской газеты", а сейчас преподает в местном филиале Московского энергетического института, написал свою книгу на основе общего анализа официальных документов, места падения самолета и версий, которые обсуждались на интернет-форумах и в медиа.