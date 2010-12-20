Главы МИД Польши и Германии осуждают расправу в Минске

Министры иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ и Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЕ осуждают силовую расправу над оппозиционерами после выборов Президента Беларуси 19 декабря.

Об этом идет речь в совместном заявлении министров, которым располагает УНИАН.

”Решительно осуждаем насилие на улицах Минска после президентских выборов в Беларуси, особенно массовое избиение и задержание главных оппозиционеров, в том числе кандидатов на пост Президента”, - подчеркивается в заявлении.

Министры отметили, что правоохранительные службы нарушили демократические права граждан на свободные собрания и свободу слова.

„С сожалением утверждаем, что результаты миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси подтверждают, что требования свободных и честных выборов не были выполнены. Это серьезный удар по демократическим амбициям белорусского народа”, - говорится в документе.

Главы МИД Польши и Германии, которые посещали Беларусь с совместным визитом в конце октября, призывали „немедленно” освободить задержанных, и начать диалог с оппозицией.

„Уважение к демократии, правам человека, верховенству права является необходимым условием для сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью”, - подчеркнули министры.

Они также заметили, что планируют обсудить с дипломатами стран ЕС возможные последствия для Беларуси за последние события.

Справка УНИАН. 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

При этом, по данным ЦИК Беларуси, около 20% избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ заявили, что досрочное голосование стало одним из механизмов фальсификации результатов выборов, поскольку власть с помощью административного ресурса принуждала трудовые коллективы и студентов принимать участие в досрочном голосовании.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 оппозиционных кандидатов в президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РИМАШЕВСКИЙ – были перед тем избитые силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.

*** А.ЛУКАШЕНКО является Президентом Беларуси с 1994 года – с момента введения этой должности в стране.