Лукашенко не сомневается в своей победе на выборах

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО уверен в своей победе на президентских выборах.

Об этом он сказал сегодня журналистам на избирательном участке после того, как опустил бюллетень в урну, передает РИА «Новости».

"Я абсолютно уверенно иду на выборы. Я ощущаю поддержку народа. Если бы не ощущал, я бы не стал кандидатом", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В день выборов Президент намерен продолжить работу над документами. "Я уже один чемодан документов рассмотрел, еще осталось рассмотреть столько же", - сказал он.

"Сегодня будет мой обычный день, а если я выиграю, праздники будут потом", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

"Если я стану Президентом, то с выборами жизнь Президента только начинается, и с завтрашнего дня я буду думать о будущем", - добавил он.

А.ЛУКАШЕНКО пришел голосовать на выборы главы государства с младшим сыном Николаем.

Как сообщалось, выборы Президента Беларуси проходят сегодня, 19 декабря, досрочное голосование началось 14 декабря. На пост главы государства претендуют десять кандидатов, в том числе А.ЛУКАШЕНКО, который занимает этот пост уже 17-й год. Наиболее сильными оппонентами А.ЛУКАШЕНКО политологи называют представителей от оппозиции Андрея САННИКОВА и Владимира НЕКЛЯЕВА.