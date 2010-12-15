Лукашенко призывает к нормализации отношений с США

Александр Лукашенко на встрече с представителями ведущих аналитических центров США во вторник подтвердил готовность к полномасштабной нормализации отношений с Вашингтоном на партнерской основе, сообщает Радио "Свобода".

«Я со всей ответственностью заявляю, что мы готовы к полномасштабной нормализации отношений с США, – отметил Александр Лукашенко. – Но важнее всего, чтобы в нас видели партнера, а не страну, которую можно задавить, наклонить, а может, и растоптать». «Мы немедленно ответим добром на уважительное отношение к нам», – сказал президент Беларуси в канун президентских выборов, которые пройдут в воскресенье.

С 12 по15 декабря проходит визит в Беларусь представителей ведущих аналитических центров США, в программу которого входят встречи с чиновниками, посещение предприятий, консультации с экспертами.

В марте 2008 года из Беларуси была выслана посол США Карен Стюарт, и с тех пор Вашингтон не имеет полноценного дипломатического представительства в Минске. США ввели (и недавно продлили) политические и экономические санкции в отношении белорусских чиновников и предприятий.