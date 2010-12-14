Кадыров: ни один чеченец не будет протестовать в России

Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ заявляет, что чеченцы не намерены участвовать в каких-либо массовых акциях протеста на улицах Москвы и иных городов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики.

«Гуляющая в сети фальшивка, якобы подписанная представителями кавказских народов, является плодом фантазии провокаторов, которые ранее вывели толпы погромщиков на Манежную площадь», – заявил Р.КАДЫРОВ.

По его словам, «ни один чеченец не выйдет 15 декабря» на Европейскую площадь в Москве.

Глава Чеченской Республики убежден, что «явные и скрытые враги России пытаются заманить толпы радикально настроенной молодежи на площадь «Европейская», внушая ей, что там планируют акции представители кавказских и иных диаспор».

Также, отвечая на вопросы журналистов в Грозном, Р.КАДЫРОВ назвал ложью сообщение о том, что «в сторону Москвы направляются машины с молодыми людьми из северокавказских регионов».

«Главный счет за события на Манежной площади нужно предъявить провокаторам беспорядка... Да, молодчики, избивавшие ни в чем не повинных людей, нападавшие на кавказцев и выходцев из Азии, должны ответить за совершенное ими зло. Но главная тяжесть ответственности должна лечь на плечи тех, кто своими безрассудными лозунгами привел их на Манежную, спровоцировал к жестокости и беззаконию», - подчеркнул Р.КАДЫРОВ.

По его мнению, «почву для такого социального взрыва подготовила безответственная оппозиция».

«Касьяновым и немцовым (Михаил КАСЬЯНОВ и Борис НЕМЦОВ – российские оппозиционные политики – УНИАН) пора успокоиться. Мы помним время, когда реальная власть находилась в их руках, и мы знаем, как они ею распорядились. Они подыгрывают силам, цель которых - ослабление России. Это не конструктивная, здоровая оппозиция, заботящаяся о благе народа и будущем Отечества, а стремление любой ценой вызвать хаос в стране, добиться массовых беспорядков, роста протестных настроений в обществе», - сказал Р.КАДЫРОВ.

Как известно, в российском Интернете были распространены сообщения, что 15 декабря в Москве на Европейской площади возле Киевского вокзала соберутся несколько тысяч представителей кавказских республик в знак протеста против беспорядков, которые произошли в минувшую субботу на Манежной площади.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в центре Москвы на Манежной площади российские националисты избили несколько выходцев из Кавказа и Средней Азии. Позже произошли столкновения с ОМОНом. В результате беспорядков были задержаны 65 человек, госпитализированы около 30 человек.