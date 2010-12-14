Противники Берлускони устроили погромы в центре Рима

В Риме поднялась волна протестов после того, как парламент Италии отклонил вотум недоверия правительству Сильвио Берлускони. По меньшей мере 90 человек пострадали в результате столкновений протестующих с полицией, передает Agence France-Presse.

По данным полиции, более половины пострадавших - полицейские. Задержан 41 участник акций протеста, а 22 попали в больницы с различными травмами.

Беспорядки начались, когда стало известно, что парламент Италии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру страны Сильвио Берлускони, сообщает Лента.ру. Ранее во вторник в Палате депутатов в поддержку правительства высказались 314 человек, а 311 выступили против. В Сенате за Берлускони было подано 162 голоса из 308.

Правящую коалицию обвиняют в покупке голосов парламентариев для получения большинства. Когда ставился вопрос о вотуме, противники премьера имели достаточно голосов для нужного им решения. Однако после начала переговоров внутри парламента Берлускони сумел привлечь несколько человек на свою сторону.

Протестующие в мотоциклетных шлемах и лыжных масках выкрикивали "Позор!" и забрасывали полицейских камнями, емкостями с краской и дымовыми шашками. Было подожжено несколько машин, в том числе полицейский фургон и мусоровоз. События развивались в основном в центральной части итальянской столицы и напугали туристов, отмечает агентство.

Как заявили организаторы римских акций протеста, в них приняли участие около 100 тысяч человек. Мэр Рима Джанни Алеманно (Gianni Alemanno) заявил, что подобных беспорядков город не видел с 1970-х годов. Манифестации прошли и в других городах страны, в том числе в Бари, Генуе, Неаполе и Турине.