Суд Лондона освободил под залог основателя Wikileaks
Ассанж обещал прийти на заседание
|Джулиан Ассанж
Судья Ховард РИДДЛ освободил Дж.АССАНЖА на условии, что он будет присутствовать на следующем заседании суда по его делу 11 января.
Как сообщалось, Дж.АССАНЖ был арестован 7 декабря в Лондоне. 8 декабря суд отказался освободить его под залог. Кроме того, Дж.АССАНЖ отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, которая требует его выдачи.
Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление" на имя Дж.АССАНЖА, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.
В конце июля сайт Wikileaks опубликовал подборку служебных документов, касающуюся проведения операций США и их союзников в Афганистане и Ираке с января 2004 года по декабрь 2009 года. Подборка включала в себя более 90 тыс. документов. А в конце ноября интернет-ресурс выложил очередную порцию секретных документов - более 250 тыс. На этот раз это в основном переписка американских дипломатов с Госдепартаментом, в которой, в частности, содержатся весьма нелестные высказывания в адрес ряда европейских лидеров.