Адвокат: США потребуют выдать Ассанжа

Адвокат Марк Стивенс, защищающий интересы Джулиана Ассанжа, заявил, что американские власти тайно сформировали так называемое большое жюри, чтобы определить, какие обвинения могут быть выдвинуты против основателя интернет-ресурса WikiLeaks для его депортации в США, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Отвечая на вопросы "Аль-Джазиры", Стивенс якобы заявил, что, по данным шведских властей, "большое жюри тайно создано в Александрии (рядом с Вашингтоном)".

В США большим жюри называется коллегия присяжных, созываемая с целью проверки оснований для предъявления обвинения лицу по конкретному уголовному делу и решения вопроса о возможности предать обвиняемого суду.

Как заявил Стивенс, "мы понимаем, что Швеция уступит США", которые потребуют его экстрадиции, как только будет сформулировано официальное объявление.

Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность предъявления Ассанжу каких-либо обвинений, напоминает РИА "Новости". Однако на прошлой неделе генпрокурор Эрик Холдер заявил, что публикация сайтом WikiLeaks конфиденциальных документов представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. Он также сообщил, что Минюст проводит расследование по факту "утечки" служебной информации.