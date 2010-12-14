Адвокат: США потребуют выдать Ассанжа
Дело тайно рассматривает большое жюри
|Джулиан Ассандж
Отвечая на вопросы "Аль-Джазиры", Стивенс якобы заявил, что, по данным шведских властей, "большое жюри тайно создано в Александрии (рядом с Вашингтоном)".
В США большим жюри называется коллегия присяжных, созываемая с целью проверки оснований для предъявления обвинения лицу по конкретному уголовному делу и решения вопроса о возможности предать обвиняемого суду.
Как заявил Стивенс, "мы понимаем, что Швеция уступит США", которые потребуют его экстрадиции, как только будет сформулировано официальное объявление.
Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность предъявления Ассанжу каких-либо обвинений, напоминает РИА "Новости". Однако на прошлой неделе генпрокурор Эрик Холдер заявил, что публикация сайтом WikiLeaks конфиденциальных документов представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. Он также сообщил, что Минюст проводит расследование по факту "утечки" служебной информации.