Милиция заранее знала о провокациях в Москве

Московская милиция заранее знала о готовящихся провокациях на Манежной площади 11 декабря и подготовилась к ним, заявил в эфире телекомпании "НТВ" начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев.

"Такая информация у нас была. И практически нами были задействованы все силы и средства, чтобы локализовать все эти проявления", - приводит его слова Би-би-си.

"Конечно же, нельзя смотреть "сквозь пальцы" на такие события" - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему милиция заранее не пресекла саму акцию, генерал заметил, что "когда по пять, по 10, по 20, по 30 участников проходили в сторону Манежной площади, у нас просто не было правовой возможности этих людей задерживать".

При этом Колокольцев подчеркнул, что действия милиции, в том числе ОМОНа, были адекватными как на Манежной площади, так и несколькими днями ранее, когда группа болельщиков перекрыла Ленинградский проспект.