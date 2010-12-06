Wikileaks придерживает некоторые материалы на «черный день»
Если что-то произойдет с Ассанджем
|Джулиан Ассандж
Об этом он сказал Би-Би-Си.
Адвокат Марк СТИВЕНС назвал это "термоядерным устройством" времен Интернета: "Проблема в том, что на Wikileaks осуществляли кибератаки, против него во всем мире применяли цензуру, и ему вынужден сам защищаться. И это то, что Wikileaks называет термоядерным устройством времени Интернета".
Он также допустил, что дело о изнасиловании, которое готовят против Дж.АССАНДЖА в Швеции, является политически мотивированным.
М.СТИВЕНС выразил опасение, что если Дж.АССАНДЖА, у которого австралийское гражданство, депортируют в Швецию, его впоследствии вышлют в Соединенные Штаты.
Ранее власти в Швеции выдали международный ордер на арест основателя веб-сайта WikiLeaks Дж.АССАНДЖА, который также обнародовал тысячи документов о подробностях военной операции США в Ираке и Афганистане.
Дж.АССАНДЖА обвиняют в изнасиловании и сексуальном растлении.
Две женщины обвиняют его в нападении на них в августе этого года в Швеции. Дж.АССАНДЖ отрицает эти обвинения.
В одной из последних обнародованных Wikileaks дипломатических переписок говорится о том, что китайское высокое должностное лицо было причастно к кибератаке на веб-сайт Google в прошлом году.
В одном из писем американского дипломата такое нападение называется "на 100% политическим".
Согласно документам, которые обнародовал Wikileaks, проблемы у американского поисковика начались после того, как один из членов политбюро Коммунистической партии Китая ввел свое имя в поиск и нашел очень многих критических заметок о себе.
В другом документе речь идет о том, что Китай "чрезвычайно обеспокоен" сервисом Google Earth, который использует изображения со спутника.