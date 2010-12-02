Россия запрещает гастарбайтерам работать в розничной торговле

Правительство РФ запретило в 2011 году использовать иностранных работников в розничной торговле алкоголем, лекарствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной торговле вне магазинов, говорится в постановлении правительства "Об установлении на 2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта".

"Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 год допустимую долю иностранных работников в сфере розничной торговли в размере 0% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами", - сообщается на сайте правительства.

Всем хозяйствующим субъектам, работающим в перечисленных сферах, предписано привести численность работников-иностранцев в соответствие с данным постановлением до 1 января 2011 года.