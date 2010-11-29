Швейцария закрутила гайки иностранцам, которые не дружат с законом

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за лишение права на проживание в стране иностранцев, совершивших тяжкие преступления.

Как сообщает “Газета.ру” со ссылкой на “Немецкую волну”, голосование в воскресенье было организовано по инициативе Швейцарской народной партии.

В этот же день были обнародованы результаты референдума. 52,9% жителей Швейцарии, обладающих правом голоса и принявших участие в референдуме, проголосовали за жесткие меры в отношении иностранцев, совершивших преступления.

В будущем иностранные граждане, совершившие убийство, изнасилование или имеющие отношение к торговле наркотиками, будут автоматически лишаться права проживания в Швейцарии