Швейцария закрутила гайки иностранцам, которые не дружат с законом
10:53, 29 ноября 2010Мир
1131 0
Состоялся референдум
Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за лишение права на проживание в стране иностранцев, совершивших тяжкие преступления.
Как сообщает “Газета.ру” со ссылкой на “Немецкую волну”, голосование в воскресенье было организовано по инициативе Швейцарской народной партии.
В этот же день были обнародованы результаты референдума. 52,9% жителей Швейцарии, обладающих правом голоса и принявших участие в референдуме, проголосовали за жесткие меры в отношении иностранцев, совершивших преступления.
В будущем иностранные граждане, совершившие убийство, изнасилование или имеющие отношение к торговле наркотиками, будут автоматически лишаться права проживания в Швейцарии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter