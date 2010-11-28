В Молдове сегодня - досрочные парламентские выборы
10:23, 28 ноября 2010Мир
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Зарегистрированы 20 политических партий
В Молдове сегодня пройдут досрочные парламентские выборы.
Для участия в выборах зарегистрированы 20 политических партий и движений, а также 19 независимых кандидатов. Они будут бороться за 101 депутатский мандат, передает Радио «Свобода».
Для прохождения в парламент политические партии должны получить не менее 4%, а независимые кандидаты - не менее 2% голосов избирателей.
За выборами будут следить около 600 международных наблюдателей.
Досрочные выборы в парламент Молдовы были назначены в связи с тем, что в 2009 году парламенту не удалось избрать Президента республики.
Нынешние выборы - третьи выборы в парламент Молдавии за последние полтора года.
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