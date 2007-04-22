Иракские войска сменят автомат Калашникова на американскую винтовку

Всемирно известный автомат Калашникова - основное вооружение личного состава подразделений иракских войск планируется заменить на американскую винтовку M-16 и M-4, сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на военных США в Ираке.

Как передает РИА «Новости», по словам генерал-лейтенанта США Мартина ДЕМПСЕЯ, отвечающего за подготовку вновь сформированных иракских подразделений, это «поможет вести отчетность оружия в иракских войсках», что практически было сделать невозможно после начала вторжения в Ирак в 2003 году, когда стрелковое оружие, в особенности АК-47, попросту наводнило страну.

"Иракское правительство сможет отслеживать единицы оружия очень, очень тщательно", - сказал генерал. По его словам, поток оружия на черный рынок из иракских подразделений, которые насчитывают 325 тысяч человек, представляет дилемму. Вместе с тем, американские автоматические винтовки M-16 и M-4 будут закреплены за военнослужащим в базе данных, включая отпечатки пальцев владельца оружия.