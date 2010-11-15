На Гаити от холеры уже умерли 917 человек.

Как передает Би-Би-Си, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Болезнь наблюдается в шести из 10 провинций, 14642 человека госпитализированы с диагнозом холеры со времени начала эпидемии в октябре.

Агентства гуманитарной помощи прилагают все усилия для того, чтобы болезнь не вышла за пределы столицы - Порт-о-Пренса. Есть опасения, что она может распространиться по палаточным лагерям, где живет 1,1 миллиона пострадавших в результате землетрясения.

ООН обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 164 млн. долларов для борьбы с холерой на Гаити в следующем году.

В ноябре по острову прошел ураган "Томас", сопровождавшийся проливными дождями, что, по мнению представителей гуманитарных организаций, способствовало распространению болезни, поскольку многие реки вышли из берегов.

Согласно ООН, холерой могли заразиться до 200 тысяч гаитян.

Гаити называют самой бедной страной западного полушария. Через две недели, 28 ноября, здесь должны состояться президентские и парламентские выборы.