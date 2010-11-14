Пираты перепутали военный корабль с грузовым

Три сомалийских пирата были убиты при попытке захватить военный корабль, который они приняли за торговое судно, сообщает Reuters со ссылкой на представителя минобороны Кении.

Вечером 12 ноября несколько пиратов на катере нагнали корабль ВМС Кении, который выполнял патрулирование примерно в 21 морской миле от порта Килифи, и попытались подняться на борт.

В столкновении с военными три пирата были застрелены, а еще один получил ранения и спрыгнул в воду. По всей видимости, мужчина утонул, отметил собеседник агентства. Сообщники пиратов, остававшиеся на катере, сумели скрыться. Их число не уточняется.

Случаи нападения пиратов на торговые суда в последнее время резко участились, отмечает Лента.ру. Так, за 2009 год было зафиксировано 406 инцидентов с участием пиратов, причем большинство из них произошло в районе Сомали.

По разным данным, сомалийские пираты удерживают в заложниках от 438 до 570 человек и почти три десятка судов.