В зоопарке Карлсруэ сгорели 26 животных

Вследствие пожара, возникшего в зоопарке города Карлсруэ в юго-западной Германии, погибли 26 животных, в том числе, шотландских пони, коз, овец и ламы.

Как передает Газета.ру, по словам полиции, слонов и бегемотов удалось спасти, хотя их вольеры были расположены рядом с очагом возгорания.

К тушению огня в условиях сильного ветра привлекли более 100 пожарных. В настоящее время зоопарск закрыт для посетителей, причины возгорания расследуются.

Зоопарк Карлсруэ является одним из самых старых зоопарков Германии. В нем представлено более 1000 животных со всего мира, относящихся ко 150 видам.