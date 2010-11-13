В зоопарке Карлсруэ сгорели 26 животных
18:05, 13 ноября 2010Мир
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Причины возгорания расследуются
Вследствие пожара, возникшего в зоопарке города Карлсруэ в юго-западной Германии, погибли 26 животных, в том числе, шотландских пони, коз, овец и ламы.
Как передает Газета.ру, по словам полиции, слонов и бегемотов удалось спасти, хотя их вольеры были расположены рядом с очагом возгорания.
К тушению огня в условиях сильного ветра привлекли более 100 пожарных. В настоящее время зоопарск закрыт для посетителей, причины возгорания расследуются.
Зоопарк Карлсруэ является одним из самых старых зоопарков Германии. В нем представлено более 1000 животных со всего мира, относящихся ко 150 видам.
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