Эн-Би-Си обнародовала видеопослание вирджинского убийцы

Телекомпания Эн-Би-Си опубликовала фотографии южнокорейского студента Чо Сон Хи, которые он отправил на телевидение незадолго до расстрела в Политехническом университете штата Виргиния.

На первой фотографии молодой человек запечатлен с двумя пистолетами, в разгрузочном жилете и черных перчатках без пальцев. У него сосредоточенное и напряженное лицо.

Кроме этого, телеканал продемонстрировал еще одну фотографию, на которой Чо Сон Хи направляет пистолет прямо в объектив фотоаппарата.

В пакете, который студент отправил после того, как застрелил двух человек в общежитии, содержатся также 23 видеоклипа, на которых молодой человек говорит прямо в камеру сначала сидя в машине, позже - в помещении , сообщил глава телекомпании Стив Капус, которому было адресовано послание.

Он уточнил, что убийца не называл конкретных лиц, но говорил в целом о своей ненависти к богатым людям.

В видеопослании студент, говоря о трагедии в университете, отметил, что "это было и ваше решение".

Как сообщает телеканал, из видеозаписей видно, что Чо Сон Хи долго над ними работал. Студент разбил видеозапись на части - "как абзацы большого документа", уточнил Капус.

Пакет с фотоматериалами, видеозаписями и заявлением студента мог бы прийти раньше, если бы на нем был указан правильный адрес, сказал глава телекомпании.

"Скорее всего, мы получили бы пакет раньше, если бы на нем был правильный адрес и почтовый код", - Капус.

На пакете стоит время - 9.01, то есть письмо было отправлено примерно за 20-30 минут до того, как Чо Сон Хи убил еще 30 человек и покончил с собой.

РИА новости