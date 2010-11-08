Под Парижем вооруженный мужчина захватил заложников в офисе BMW

Вооруженный мужчина захватил заложников во французском офисе компании BMW в 24 километрах к западу от Парижа. Об этом 8 ноября сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Инцидент произошел в коммуне Монтини-ле-Бретонно. Как сообщает со ссылкой на радиостанцию Eureope 1 газета Le Figaro, нападавший - мужчина, вооруженный дробовиком - ранее работал в компании. По имеющимся данным, он удерживает в заложниках двух человек: секретаря и сотрудника отдела продаж.

Сообщается также, что мужчина дважды выстрелил из дробовика в воздух, кроме того, он пытался поджечь здание.

О мотивах преступника не сообщается. Не известно также, выдвинул ли он какие-либо требования. По последним данным, на место происшествия прибыли сотрудники французской полиции особого назначения RAID.