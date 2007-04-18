Ющенко назначил Тимошенко послом Украины во Франции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Константина ТИМОШЕНКО Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике и Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ Президент подписал сегодня, 18 апреля.

Справка УНИАН. К.ТИМОШЕНКО (1946 года рождения) до этого назначения занимал должность руководителя Главной службы внешней политики Секретариата Президента, является советником Президента.

К.ТИМОШЕНКО в 1971 году закончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко, иностранные языки, переводчик-референт и преподаватель французского языка. В 1991 г. закончил Киевский институт политологии и социального управления, «Теория социально-политических отношений», «Политолог. Преподаватель социально-политических дисциплин в высших и средних учебных заведениях»

Свободно владеет украинским, русским, английским, французским языками.