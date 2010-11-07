МВД ФРГ: 7 ноября возможны теракты

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил о высокой вероятности терактов в Европе и США. "Есть серьезные признаки, которые говорят о том, что в странах Европы и США возможно проведение терактов", - цитирует слова министра Associated Press. По словам Т.де Мезьера, наиболее сильна вероятность нападения террористов 7 ноября. Других подробностей министр не сообщил.

Как отметил глава МВД Германии, недавний скандал с обнаружением посылок с взрывчаткой, которые террористы пытались отправить воздушным путем, подтверждают его опасения.

30 октября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, стало известно, что спецслужбам в аэропорту Дубая удалось перехватить две посылки с бомбами, которые предназначались для американских иудейских организаций в Чикаго. Смертоносный груз следовал из Йемена. После этого власти страны объявили о перехвате еще 26 посылок с взрывными устройствами внутри.