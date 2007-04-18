Березовский начинает ”реальный экшен”

Российский предприниматель Борис Березовский, имеющий статус политического беженца в Великобритании и выступивший недавно с заявлениями о необходимости революции в России, после которого Генпрокуратура РФ направила очередной запрос о его экстрадиции на родину, сделал очередное громкое заявление. В интервью газете "Твой День", бизнесмен заявил, что "работает над тем", чтобы сделать российских чиновников "невыездными".

"Пора начинать реальный экшен и вынудить этот режим прекратить существование, - заявил Березовский газете. - Я работаю над тем, чтобы Запад ограничил российским чиновникам доступ к плодам западной демократии. Чтобы западные страны разрешали им въезд только в случае служебной необходимости, членам их семей и им самим не должны давать визы на отдых, лечение, обучение детей, они не должны иметь возможность держать счета в западных банках".

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