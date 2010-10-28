Украина смогла бы дешево покупать российскую военную технику

Украина в случае членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сможет покупать российскую военную технику по внутренним ценам.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правительства России Сергей ИВАНОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Украину мы никак не дискриминируем по сравнению с другими странами СНГ, но другое дело, что Украина не является членом ОДКБ и не имеет права получать комплектующие, отдельные образцы вооружений по тем ценам, по которым мы продаем военную технику другим странам ОДКБ… Это уже политика, вступайте в ОДКБ и получайте более дешевые отдельные образцы военной техники», - сказал С.ИВАНОВ.

Он отметил, что между Украиной и Россией существует достаточно крупные кооперационные связи в сфере военно-технического сотрудничества, и Россия никогда от них не отказывалась.

При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы новые российские военные технологии и ноу-хау не вывозились за территорию Украины. По его словам, такие требования выдвигаются при военно-техническом сотрудничестве с другими странами.