В США ждут террористов, ”вооруженных не авиабилетами, а ядерным оружием”

Вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ сообщил, что каждый день читает доклады американской разведки и что угроза взрыва ядерного заряда террористами в одном из городов США является "очень реальной".

"Факт заключается в том, что самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, это повторение теракта 11 сентября в центре одного из наших городов группой террористов, вооруженных не авиабилетами и резаками для картона, а ядерным оружием", - заявил Р.ЧЕЙНИ в воскресенье в эфире телекомпании Си-Би-Эс.

Как сказал вице-президент, "это очень реальная угроза. Мы обязаны каждодневно беспокоиться и бороться с этим".

"Нам удалось не допустить новые теракты, но это не легко и это не просто везение, потому что просто так такое не случается. Нам удалось это потому, что у нас есть хорошие люди, которые уделяют этому много времени и, если хотите, посвящают этой миссии всю свою профессиональную жизнь", - сказал вице-президент США.