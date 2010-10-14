29 сотрудников бюро ЧФ РФ объявили голодовку

Бессрочную голодовку в знак протеста против невыплаты заработной платы объявили 29 сотрудников «172-го отдельного конструкторско-технического бюро Черноморского флота Министерства обороны РФ», 22 из которых - граждане Украины.

За полтора года предприятие задолжало своим сотрудникам почти 2 млн. 200 тыс. грн., сообщила вчера вечером Севастопольская региональная государственная телерадиокомпания.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации ТРК, протестующие передали в телерадиокомпанию сделанные ими фотографии (эти фото были показаны в репортаже телерадиокомпании - УНИАН), поскольку, по их утверждению, представителей украинского телевидения в здание бюро не пускают.

Как сообщила в интервью ТРК профсоюзный лидер трудового коллектива Людмила НАКВАСИНА, о сложившейся ситуации профком, командование флота и руководство города сообщали во многие российские и украинские инстанции, «но нам вообще ни одного ответа не дали».

По словам Л.НАКВАСИНОЙ, «сам командующий написал несколько писем, глава города Валерий САРАТОВ написал 8 писем, и сам лично обращался к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ, но пока никаких решений нет».

ТРК также сообщила, что за последние полтора года часть работников предприятия уже уволилась, однако выходного пособия им не выдают, поэтому, согласно КзОТ, работники продолжают числиться на предприятии как «мертвые души».

Сотрудники бюро также утверждают, что год назад их предупредили в Министерстве обороны России о скорой ликвидации предприятия, однако официальных документов людям не показывают.

Телерадиокомпания также сообщила, что руководство предприятия от комментариев отказывается.