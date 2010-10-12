Грузия вводит безвизовый режим для российских кавказцев

Жители северокавказских республик России получат право безвизового въезда в Грузию.

Как сообщает Газета.ру, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино КАЛАНДАДЗЕ.

«Указанное решение вводится в рамках политики либерализации правительства Грузии и исходя из продолжения традиционных отношений с народами Северного Кавказа», – сказала Н.КАЛАНДАДЗЕ.

«Это решение касается жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Адыгеи», – пояснила заместитель министра.

По ее заявлению, жители этих северокавказских республик оказались в неравном положении по сравнению с жителями остальной части Российской Федерации, поскольку при желании пересечь КПП «Казбеги - Верхний Ларс» на сухопутном участке грузино-российской границы они должны получать визу на въезд в Грузию в Москве, в Секции грузинских интересов при Посольстве Швейцарии.

«Согласно указанному распоряжению, они смогут в течение 30 дней находиться в Грузии без визы», - сказала Н.КАЛАНДАДЗЕ.