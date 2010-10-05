Турция и Болгария договорились соединить газопроводные системы

Турция и Болгария договорились о соединении газопроводных систем обеих стран.

4 октября в Софии, на совместной с премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоганом пресс-конференции, премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что между Турцией и Болгарией будет проложено соединение, которое станет частью будущего газопровода Набукко.

По словам болгарского премьера, это является одним из важнейших шагов болгарских властей на пути к диверсификации энергопоставок. В свою очередь, Эрдоган заявил, что Анкара готова построить нитку газопровода до Болгарии и поставлять ей газ также, "как сегодня поставляем Греции", передает Болгарское национальное радио.

По сообщению ИА REGNUM, практически полностью зависящая от российского газа Болгария поручила британской Melrose Resources добычу газа из двух своих месторождений, а также с прошлого года София ведет переговоры о покупке азербайджанского газа. Предполагается, что газ будет поставляться через Черное море на кораблях в сжиженном виде. Это один из главных вопросов на переговорах с премьер-министром Грузии Никой Гилаури, который в понедельник, 4 октября с официальным визитом прибыл в Болгарию.

В рамках этой договоренности София могла бы присоединиться к планам консорциума AGRI (Грузия, Азербайджан, Румыния, Венгрия), который планирует транспортировать азербайджанский газ в Европу, а также является участником проекта Набукко - магистрального газопровода протяженностью 3,3 тыс. км из Центральной Азии через Турцию в страны Евросоюза. Его проектная мощность - 26-32 млрд куб. м газа в год, планируемое время запуска - конец 2014 г.

Участниками проекта Nabucco в равных долях являются Botas (Турция), Bulgargaz (Болгария), S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (Румыния), MOL Natural Gas Transmission Company Ltd. (Венгрия), OMV Gas GmbH (Австрия), RWE (Германия).