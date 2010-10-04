В Киеве прошли консультации по проблемам безопасности

Сегодня в Киеве состоялись украинско-российские консультации по проблематике безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе консультаций стороны обменялись мнением по широкому кругу вопросов, в частности, относительно усовершенствования архитектуры европейской безопасности, российской инициативы по заключению Договора о европейской безопасности, по взаимодействию в рамках ОБСЕ, сотрудничеству в формате Украина-ЕС и Россия-ЕС, а также Украина-НАТО и Россия-НАТО.

Украинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, российскую - заместитель главы российского МИД Александр ГРУШКО.