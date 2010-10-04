Во Львове начались Дни Америки

Во Львове сегодня начались Дни Америки, которые продлятся до 8 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках акции состоится серия концертов, выставок, кинопоказов и других событий, цель которых – ознакомить львовян с американской культурой.

Мероприятия организуют Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине совместно с местными партнерами.

По информации пресс-службы, в программе мероприятий – неделя американского кино, концерт Мелвина ТЕЙЛОРА «Чикагский блюз», фотовыставка «Из Америки с любовью» (Америка в фотографиях украинских музейщиков, которые принимали участие в профессиональной поездке по Соединенным Штатам «Музеи и национальная идентичность»), встреча посла США в Украине Джона ТЕФФТА с представителями прессы и студентами Львовского национального университета им. И.Франко, образовательно-информационная ярмарка «Обучение в США», выставки картин американских художников и т.д.