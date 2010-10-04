Объявлением имени лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в понедельник в Швеции открывается 109-я Нобелевская неделя, передает NEWS.ru.

В своем завещании Альфред Нобель поручил миссию выбора лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира.

Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые, в свою очередь, имеют право приглашать экспертов для консультаций. По традиции, Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул.

Эксперты считают, что премию в области медицины в этом году могут получить открывшие гормон жира лептин американцы Дуглас КОУЛМАН и Джефри ФРИДМАН, обнаруживший способные блокировать биосинтез холестерина микробные агенты японец Акиро ЭНДО или же изучивший задействованные в процессах синтеза рибонуклеиновых кислот ферменты американец Роберт РЕДЕР.

В ближайшие дни станут известны обладатели премии и в других дисциплинах. Во вторник, 5 октября в шведской столице будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе. В пятницу, 8 октября, в Осло будет назван лауреат премии мира. Последним определится обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году. Это произойдет в понедельник, 11 октября.