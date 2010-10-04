Медведев: вместе мы прошли войну, голод и репрессии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Беларусь в этом году за счет льготных поставок нефти получила от РФ 2 млрд. долл. и сопоставимые дотации в рамках поставок газа.

Об этом российский лидер сказал в своем видеоблоге.

«Только в этом году за счёт льготных поставок нефти наша помощь Беларуси составила почти два миллиарда долларов. Сопоставимые дотации выделяются и в рамках поставок в Беларусь российского газа. Делаем мы всё это потому, что убеждены: наши народы связаны неразрывно», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что сейчас Россия и Беларусь являются партнёрами в Союзном государстве. Также обе активно участвуют в создании Таможенного союза, в развитии ЕврАзЭС, ОДКБ, Содружества Независимых Государств.

Он заверил, что РФ намерена в полной мере расширять своё сотрудничество с Беларусью в рамках этих организаций и настойчиво внедрять современные формы экономического взаимодействия, причём в полном соответствии с мировой практикой отношений между такими близкими союзниками, какими являются наши страны.

«Исходя именно из этого, мы всегда помогали белорусскому народу. По сути, с момента распада Советского Союза, а это почти 20 лет, объёмы этой поддержки, что бы там ни говорили, огромны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его убеждению, Россия всегда относилась, и будет относиться к белорусскому народу, как к самому близкому своему соседу.

«Нас объединяет многовековая история, совместная культура, общие радости и общее горе. Мы всегда будем помнить, что наши народы – а мне всё время хочется сказать: наш единый народ – понесли огромные потери в ходе Великой Отечественной войны. Вместе мы прошли и через страшные тяготы коллективизации, голода, репрессий», - напомнил Д.МЕДВЕДЕВ.