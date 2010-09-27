Около 20 домов остаются недоступными после взрыва

23:48, 27 сентября 2010
Мир
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Последствия трагедии в Брюсселе

Пять домов признаны непригодными для жилья, еще 15 - недоступны в районе взрыва, произошедшего в Брюсселе вечером в субботу, 25 сентября.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga со ссылкой на Сесилию ЖЕДОНЬ, бургомистра (главу) района Скаарбеек бельгийской столицы, где произошел взрыв.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, доступ к этим домам ограничен местными властями.

«В этих двух десятках домов безопасность не полностью гарантирована. Возможно даже, что некоторые из них будут снесены», - заявила сегодня бургомистр.

При этом, по ее словам, некоторые дома, которые сегодня признаны недоступными, сохранят этот статус на долгие месяцы.

Как сообщал УНИАН, всего в результате взрыва три дома были полностью разрушены, три человека погибли, еще 17 получили ранения.

Полиция Брюсселя возбудила дело по статье «неумышленное убийство». Однако окончательно причина взрыва домов еще не установлена.

 

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