Россия блокирует инвентаризацию имущества, которым пользуется ее флот

Россия продолжает блокировать проведение инвентаризации объектов, которыми временно пользуется Черноморский флот Российской Федерации в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО на брифинге в Киеве по итогам заседания подкомиссии в Москве.

«Россия под разными поводами отказывается от того, чтобы перейти к практической работе», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что работа соответствующих рабочих групп подкомиссии по вопросам ЧФ РФ на протяжении двух месяцев не дала необходимых результатов.

«Формально организовано все нормально – налаживаются контакты, проводятся встречи, а, в сущности, мы не продвигаемся так далеко и так быстро, как могли бы это делать», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что 4 мая на заседании подкомиссии украинской делегации на протяжении двух часов пытались рассказать, что такое инвентаризация, несмотря на то, что эти понятия прописаны в украинском законодательстве. «Мы инвентаризируем собственное украинское имущество, собственные земельные участки», - отметил В.ОГРЫЗКО. По его словам, российская сторона настаивает на частичном подходе – «надо подумать о каких-то отдельных частях этого процесса». Он подчеркнул, что Украина предлагает провести инвентаризацию «шаг за шагом, объект за объектом» совместно с российскими коллегами. По его убеждению, это прозрачный и искренний подход.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что вопрос об изменении арендной платы за базирование ЧФ РФ в Крыму можно поднимать только после проведения инвентаризации всех объектов и наличия соответствующей информации. По его словам, сегодня делать расчеты неуместно.

Он также сообщил, что Украина продолжает настаивать на передаче всех гидрографических объектов, которыми пользуется ЧФ РФ, на баланс Украины. По его словам, только после этого можно начинать переговоры о возможности совместного использования некоторых объектов навигации.