Лукашенко чохом записал своих оппонентов во «враги народа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с жесткой критикой своих оппонентов, назвав их врагами народа. "Никакие они не оппозиционеры. Они враги народа. Где только можно хуже сделать для государства, они там. Вчера Европа, Америка на нас давила, они там. Сегодня Россия давит, они там", - заявил Лукашенко.

Скандальное заявление белорусский лидер сделал на съезде федерации профсоюзов в ходе своего первого публичного выступления после старта избирательной кампании по выборам президента Белоруссии, которые намечены на 19 декабря, пишет "Время новостей".

Лукашенко возмутился заявлениями оппозиционеров, что якобы власть перед президентскими выборами, заигрывая с народом, повышает зарплату, отмечает ИТАР-ТАСС. По его словам, "18-й раз мы обращались к теме повышения зарплаты за эти пять лет, уймитесь, мы уже в 19-й раз идем на это". "Люди не считают, что их кто-то покупает. Не надо мне президентства, если люди будут думать, что с ними заигрывают", - сказал он.

Он также заявил, что государство в будущем планирует значительно больше внимания уделять общественным объединениям и партиям. "Если нам народ и Господь позволят работать в соответствующих качествах, в новой пятилетке мы будем общаться значительно больше", - ободрил оппозицию Александр Лукашенко.

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