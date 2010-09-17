Папа Римский призвал британцев помнить о христианских корнях

Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся в Великобритании с четырехдневным визитом, призвал британцев не забывать о своих христианских корнях в условиях мультикультурного общества, сообщает Би-Би-Си.

Выступая в Эдинбурге, понтифик сказал, что христианские традиции, к которым "агрессивные формы секуляризма" не проявляют уважения, питают британские свободы.

Ранее Бенедикт XVI признал, что церковь слишком поздно реагирует на сообщения о насилии над детьми со стороны католических священников. Понтифик сказал, что церковь должна покаяться и помочь жертвам вернуться к нормальной жизни.