Европарламент призывает страны ЕС прекратить высылку ромов

Депутаты Европейского парламента выразили глубокую обеспокоенность недавними действиями власти Франции и других стран - членов Евросоюза, направленными на массовую высылку ромов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была поддержана депутатами вчера на сессии Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали 337 депутатов, «против» - 245, воздержался – 51.

Согласно документу, массовая высылка рома нарушает законодательство ЕС в части недопущения дискриминации по национальному признаку.

Депутаты отметили, что в своих заявлениях политики не должны связывать вопрос меньшинств и иммиграции с вопросами криминала.

При этом парламент также выразил убеждение, что идея брать отпечатки пальцев у ромов является также незаконной и нарушает Европейскую хартию фундаментальных прав.

В документе отмечается, что в соответствии с законодательством ЕС о свободном передвижении лиц, «отсутствие экономических средств ни в каком случае не может оправдывать автоматическую высылку граждан ЕС». При этом, подчеркивается в резолюции, ограничения на свободу передвижения могут вводиться лишь на основе персонального поведения тех или других лиц, а не на основе общих размышлений о предупреждении по принципу этнического или национального происхождения.

При этом решения о высылке также должны приниматься на индивидуальной основе, подчеркнули депутаты Европарламента.

В резолюции отмечается необходимость проведения тщательного анализа ситуации во Франции и других странах-членах.

Европарламент также выразил сожаление по поводу «поздней и ограниченной реакции» Европейской комиссии на действии правительства Франции.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что ситуация с ромами в Европе «никоим образом не должна влиять ни на будущее присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, ни на права граждан».

Как сообщал УНИАН, в августе Франция выслала в Румынию и Болгарию около 1000 ромов, которые нелегально поживали на территории Франции. Эти действия французского правительства вызывали протесты правозащитников, как в самой Франции, так и в других странах Европы.