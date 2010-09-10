Число жертв теракта во Владикавказе достигло 17 человек

В Республиканской клинической больнице Северной Осетии скончался пострадавший в результате теракта, совершенного 9 сентября на Центральном рынке Владикавказа, сообщает РИА Новости.

Таким образом, количество жертв взрыва достигло 17 человек. Ранения получили 138 человек, более 100 находятся в больницах.

Взрыв произошел в четверг, в 11:20. Террорист-смертник взорвал у главного входа на рынок заминированный автомобиль ГАЗ-3110. Мощность взрывного устройства оценивают в 30-40 килограммов в тротиловом эквиваленте.