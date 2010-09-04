Политики оставили Бельгию без правительства

Бельгия остается без правительства после многих недель переговоров между франкоязычными и нидерландскоязычными партиями.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ.

В течение последней недели переговоры продолжались вокруг институционного и финансового будущего страны.

Несмотря на то, что лидер одной из крупнейших франкоязычных партий, которые находятся в парламенте страны, - Социалистической – Элио Ди РУПО согласился с требованиями нидерландскоязычных партий об увеличении полномочий регионов, сторонам так и не удалось договориться относительно субсидий для преимущественно франкоязычного и дефицитного региона “Брюссель”.

Последнее предложение в 500 млн. евро ежегодно было отклонено нидерландскоязычными партиями.

В результате этого назначенный переговорщиком Э. Ди РУПО решил обратиться к королю АЛЬБЕРТУ ІІ с отчетом о неудаче своей миссии.

По сообщениям СМИ, продолжение политического кризиса в стране может привести либо к повторным выборам, либо к началу переговоров о разделении страны.