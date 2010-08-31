В России два года не будет приема в военные училища

Набор курсантов в высшие учебные заведения Министерства обороны России временно прекращен, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как пояснила замначальника управления кадров Минобороны Тамара Фральцова, решение обусловлено переизбытком офицерских кадров и нехваткой соответствующих должностей в вооруженных силах. По ее словам, сейчас выпуск офицеров превышает количество имеющихся должностей в четыре раза.

Набор курсантов в военные вузы приостановлен в течение текущего и следующего года. Действующие курсанты военных вузов продолжат учебу и после выпуска поступят на службу в ВС.

О намерении Минобороны РФ приостановить подготовку офицеров стало известно в конце июня, напоминает Лента.ру. Сообщалось, что вместо офицеров с 1 сентября 2010 года они начнут обучать профессиональных сержантов по программе среднего профессионального образования.

Тогда же отмечалось, что большая часть выпускников Военного университета Минобороны РФ в 2010 году получили "свободные дипломы" и были уволены в запас. В то же время по данным Фральцовой, в 2010 году вузы Минобороны РФ закончили 15 тысяч курсантов, и все они в итоге получили воинские должности.

По неофициальным данным, численность офицерского состава в вооруженных силах РФ сейчас составляет около 355 тысяч человек.