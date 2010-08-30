В РФ горел дом престарелых: 9 погибших
09:10, 30 августа 2010Мир
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Эвакуировано около 500
В России, в городе Вышний Волочек Тверской области в результате пожара в доме престарелых погибли 9 человек, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.
Как сообщает радио «Свобода», по данным МЧС России, из-за возгорания из здания были эвакуированы около 500 человек.
Пожар возник в одной из комнат дома престарелых, в ней были обнаружены погибшие, отравившиеся угарным газом.
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