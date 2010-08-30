Под морским дном Израиля могут быть два месторождения нефти

Под морским дном Израиля может находиться до 4,2 млрд барр. нефти. К такому выводу пришли аналитики израильской компании - владельца энергоактивами Delek Group Ltd. Согласно сообщению экспертов, под газовым месторождением "Левиафан" на шельфе Средиземного моря находятся два месторождения нефти. Если предположение подтвердится, находка станет первым крупным нефтяным резервуаром в стране, передает Associated Press.

Эксперты предполагают, что на глубине 5,8 тыс. м с вероятностью 17% можно найти до 3 млрд барр. "черного золота", на другом месторождении с 8-процентной вероятностью - 1,2 млрд барр. нефти на глубине 1,4 тыс. м. По словам представителей Delek Group, энергетические компании начинают разведочные работы при 10-процентных шансах на успех. Консорциум - на газовом месторождении "Левиафан" Delek Group работает совместно с американской Noble Energy Inc. - начнет бурение новой скважины в октябре 2010 г.

В начале августа, напоминает РосБизнесКонсалтинг, сообщалось, что в месторождении "Левиафан" с 55-процентной вероятностью обнаружено 566-651 млрд куб. м газа.