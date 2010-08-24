В Китае разбился самолет: на борту было почти сто человек

В Китае разбился самолет, на борту которого находились 96 человек.

Как сообщает РИА Новости, самолет авиакомпании Henan Airlines потерпел крушение около 22.20 по местному времени (17.20 по киевскому) в городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. К месту крушения направляются спасатели. Другие детали не сообщаются.