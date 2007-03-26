28 марта в Армении объявлен днем траура

Президент Армении Роберт Кочарян в понедельник подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с кончиной премьер-министра Армении Андраника Маркаряна. Об этом сообщили РИА Новостив пресс-службе главы армянского государства.

Министерствам, ведомствам, областным администрациям, мэрии Еревана и дипломатическим представительствам Армении за рубежом поручено в этот день спустить государственный флаг.

Премьер-министр Армении, председатель входящей в правящую коалицию Республиканской партии Андраник Макарян скончался от инфаркта в воскресенье днем на 56-м году жизни.

Маркарян возглавлял правительство Армении с 2000 года.

Премьер-министр Армении Андраник Маркарян будет похоронен в среду, 28 марта.