В США создали искусственный разум, способный эволюционировать

Ученым из университета штата Мичиган (США) удалось создать искусственный разум, который способен на самостоятельную эволюцию аналогично биологическим организмам.

Об этом пишет британский еженедельник New Scientist.

"Пока мировые СМИ, политики и философы обсуждают вопросы о возможности и желательности создания искусственного интеллекта, ученым из американского университета штата Мичиган удалось построить новые формы интеллектуальной жизни", - отмечает издание.

По данным еженедельника, альтернативный интеллект имеет вид сложных компьютерных программ - так называемых цифровых организмов. Эти электронные организмы обладают собственными "ДНК" - изначальными кодами программы. Однако американские ученые заложили в эти "ДНК" способность к мутации и самостоятельному приобретению искусственным разумом новых свойств и способностей.

Как оказалось, пишет издание, цифровые организмы научились пользоваться данной особенностью, характерной до этого лишь биологическим структурам. Возник процесс "размножения" этих организмов, в результате которого каждое новое их поколение становится все более "умным и умелым".

В результате, указывает New Scientist, сейчас мир вступил в совершенно новую технологическую эпоху, когда "рукотворный разум не только уже существует, но его развитие достигло такого уровня, когда он начал развиваться самостоятельно, без вмешательства человека".

Издание не исключает, что таким образом мир оказался на пороге появления "умных машин", способных к мышлению и выполнению ряда функций, присущих человеческому головному мозгу, сообщает ИТАР-ТАСС.