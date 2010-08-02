В Тибете интронизировали 5-летнего Будду

В тибетском монастыре Загор прошла церемония интронизации тулку (живого Будды) Дэджуба VI, сообщает Лента.ру со ссылкой на Синьхуа.

Пятилетний уроженец тибетского района Шаньнань ЛОЗАН-ДОДЗЕ был выбран живым воплощением совершенства и просветления на смену Дэджубу V Цзянпалу Калзан-гямцо, который ушел в нирвану 11 марта 2000 года на 66-м году земной жизни.

На церемонии было зачитано официальное послание от властей Тибета с признанием нового живого Будды.

Буддийские монахи на протяжении десяти лет искали мальчика, который соответствовал бы известным приметам Будды Дэджуба. Таковых нашлось двое, и в начале 2010 года один из них был выбран по жребию.

Нового Будду торжественно облачили в желтые сутану и шапку, являющиеся символами буддийской школы гэлуг (также известной как "Желтая вера").

Тулку не считается реинкарнацией основателя буддизма, Будды Гаутамы. Он, по представлениям буддистов, является физическим воплощением Будды как духовного просветления, совершенного и абсолютного ума. Далай-лама в традиции гэлуг также считается тулку.