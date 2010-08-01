Лидер чеченских боевиков официально передал полномочия эмира

По сообщению интернет-сайта "Кавказ-центр", лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров официально сложил с себя полномочия "эмира Кавказского эмирата" по состоянию здоровья и назначил своим преемником Асламбека Вадалова.

Он обратился к сторонникам в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии с призывом поддержать его выбор и дать присягу новому эмиру. Умаров заявил, что "джихад должны возглавить более молодые и энергичные", а он будет помогать новому руководству.

Умаров, напоминает Би-Би-Си, взял на себя ответственность за взрыв поезда "Невский экспресс", а также за взрывы в московском метро. США занесли Умарова в список самых "разыскиваемых террористов мира".