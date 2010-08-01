Лидер чеченских боевиков официально передал полномочия эмира
22:43, 01 августа 2010Мир
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Здоровье уже не то
По сообщению интернет-сайта "Кавказ-центр", лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров официально сложил с себя полномочия "эмира Кавказского эмирата" по состоянию здоровья и назначил своим преемником Асламбека Вадалова.
Он обратился к сторонникам в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии с призывом поддержать его выбор и дать присягу новому эмиру. Умаров заявил, что "джихад должны возглавить более молодые и энергичные", а он будет помогать новому руководству.
Умаров, напоминает Би-Би-Си, взял на себя ответственность за взрыв поезда "Невский экспресс", а также за взрывы в московском метро. США занесли Умарова в список самых "разыскиваемых террористов мира".
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