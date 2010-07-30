Подозреваемая в убийстве 8 младенцев может избежать ответственности

Подозреваемая в убийстве 8 младенцев во Франции признала свою вину. Как рассказал адвокат арестованных супругов, на участке которых были найдены останки детей, семейная пара будет направлена на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Би-би-си.

Адвокат выразил мнение, что выводы прокурора о вменяемости супругов Коттре могли быть поспешными. Также стало известно, что Д.Коттре может избежать ответственности за убийство нескольких младенцев в связи с истечением срока давности преступления. Муж преступницы, Пьер-Мари Коттре, был отпущен на свободу несмотря на изначальное намерение полиции возбудить против него уголовное дело за сокрытие информации.

Ранее сообщалось, напоминает РосБизнесКонсалтинг, что полиция задержала супругов Коттре после того, как в их доме был проведен обыск. Останки 8 младенцев в полиэтиленовых пакетах были найдены в саду принадлежавшего семейной паре здания в деревне Вийе-о-Тертр, примерно в 70 км от города Лилль. По оценке экспертов, из найденных тел два были закопаны более 20 лет назад.