Российские оппозиционеры приглашают депутатов Госдумы на митинг 31 июля

Российские оппозиционеры приглашают депутатов Государственной думы РФ прибыть на митинг 31 июля в Москве, чтобы «попытаться остановить насилие».

Как сообщил УНИАН член исполкома «Другой России» Александр АВЕРИН, соответствующее обращение оргкомитет Стратегии-31 направил российским парламентариям.

«Обращаемся к вам как к парламентариям, обладающим полномочиями и имеющим право на защиту конституционных прав граждан. 31 июля в Москве, на Триумфальной площади, состоится очередная акция в защиту свободы собраний. В очередной раз московские власти под надуманным предлогом не согласовали ее проведение, мы снова ожидаем жесткого противостояния с сотрудниками правоохранительных органов. Во время прошлой акции многие защитники 31 статьи Конституции были избиты, одному митингующему сломали руку», - говорится в обращении к депутатам.

«В ваших силах, обладая депутатской неприкосновенностью и находясь на месте событий, попытаться остановить насилие правоохранительных органов над собственными гражданами. Кроме того, вы, как политики, больше не имеете права игнорировать столь значимое в жизни страны политическое событие», - отмечается в документе.

Организаторы акции напоминают, что она пройдет 31 июля в 18 часов на Триумфальной площади.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Министерство внутренних дел России пообещало не допустить проведение оппозицией 31 июля в Москве несанкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний.

19 июля российские оппозиционеры направили в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной акции 31 июля на Триумфальной площади.

В то же время, по информации мери Москвы, на Триумфальной площади с 30 июля по 1 августа пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу.

31 мая на Триумфальной площади в Москве прошла акция в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний. По официальным данным, на площади собралось около двух тысяч человек, 170 из них были задержаны.

Справка УНИАН. Статья 31 действующей Конституции России гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».