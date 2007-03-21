Буш пошел на конфронтацию с Сенатом

Джордж Буш заявил о своей полной поддержке министра юстиции и генерального прокурора Альберто Гонсалеса, отставки которого сейчас требует большая группа американских сенаторов и конгрессменов.

"Я поддерживаю генерального прокурора", - заявил Буш вечером во вторник в Белом доме, где заявил также, что не намерен полностью выполнять требование американского сената, вызвавшего ряд помощников президента для дачи показаний в связи с разгорающимся в Вашингтоне скандалом вокруг замены ряда федеральных прокуроров, уволенных, как считают демократы, по политическим причинам.

Буш сообщил, что позволит своим помощникам - главному политическому советнику Карлу Роуву, заместителю руководителя аппарата Белого дома Хэрриет Мейерс и еще четырем фигурам - выступить перед сенаторами, но не под присягой, а в виде обычного обмена информацией.

"Если аппарат президента будет работать под постоянным страхом того, что их будут вытаскивать на различные комитеты для обсуждения внутренних прений, президент не будет получать откровенных советов", - заявил глава Белого дома.

"Я выступлю против любой попытки вручить повестку официальным лицам Белого дома", - заявил президент США, добавив, что он предложил сенаторам "разумный способо избежать тупика", и выразив надежду, что "они (сенаторы) не пойдут на конфронтацию".

После заявления Буша председатель сенатского юридичeского комитета сенатор-демократ Патрик Лихи распространил в Вашингтоне свой ответ, в котором отверг предложение президента.

"Я не принимаю его (Буша) предложение", - заявил Лихи.

Назвав предложение главы Белого дома "неконструктивным", Лихи сообщил, что президенту "не следует указывать конгрессу, как проводить наши расследования".

Скандал разгорелся в Вашингтоне после того как демократы попытались оказать на Белый дом жесткий нажим в связи с вскрывшимися фактами о том, что аппарат президента США мог руководствоваться политическими причинами и соображениями лояльности при увольнении восьми прокуроров в прошлом году.

Администрация в категорической форме подобные обвинения отвергает и во вторник Буш впервые за последние несколько дней открыто дал понять, что готов пойти на открытую конституционную конфронтацию с демократами в сенате.

РИА новости