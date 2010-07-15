Сегодня исполняется 600 лет со дня Грюнвальдской битвы

Главные официальные торжества по случаю празднования 600-летия Грюнвальдской битвы с участием избранного президента Польши Бронислава Коморовского и зарубежных гостей пройдут в Польше в четверг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы канцелярии польского президента.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 14 июля, находясь в польском Кракове, приняла участие в начале празднования 600-летия со дня победы в Грюнвальдской битве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Литвы, по словам Грибаускайте, события 1410 года показали об умении разных народов объединиться перед общим врагом.

"Здесь, у величественного памятника в честь Грюнвальдской битвы, от имени литовского народа я поздравляю братский польский народ с 600-летием нашей великой победы. Эта победа знаменательна для обоих народов. Будучи вместе мы победили. Наши народы не раз боролись плечом к плечу против общего врага, а горечь поражения познавали тогда, когда боролись в одиночку", - говорила Грибаускайте.

Грюнвальдская битва 15 июля 1410 года - решающее сражение между Польшей, Великим княжеством Литовским и Русским (карта), с одной стороны, и Тевтонским Орденом - с другой". Битва, которая закончилась полным разгромом войск рыцарей Тевтонского Ордена. По данным белорусских исторических источников, в войске Великого княжества литовского было 28 полков с ныне белорусских земель и 8 полков с украинских земель, в т.ч. с Галичины, Подолья, из Киева, Кременца, Стародуба, Луцка, Владимира.